Eurobasket: Φοβερό τρολάρισμα στην «άσφαιρη» Εσθονία με πρώην παίκτη του Εργοτέλη

Η Λετονία νίκησε με 72-70 την Εσθονία στη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket, με τις δύο ομάδες να γράφουν αρνητική ιστορία, με την επιθετική τους δυστοκία στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.

Το επιμέρους σκορ στην 4η περίοδο διαμορφώθηκε στο απίστευτο 9-9, ενώ λίγο πριν το φινάλε του δεκαλέπτου, η Λετονία πέτυχε το πρώτο καλάθι για να προηγηθεί με 2-0, γεγονός που έφερε ένα φοβερό τρολάρισμα από τα social media του Eurobasket.

“Σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής: Λετονία – Εσθονία 2-0. Ο Μάρις Βερπακόφσκις πέτυχε και τα δύο γκολ”, έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του Eurobasket, τρολάροντας τις δύο ομάδες, με τον άλλοτε διεθνή Λετονό επιθετικό του ποδοσφαίρου, που είχε αγωνιστεί σε δύο θητείες και στην Ελλάδα, με τη φανέλα του Εργοτέλη.