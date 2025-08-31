Αθλητικά

Eurobasket: Με 6 αγώνες το πρόγραμμα της Κυριακής

Ισπανία – Κύπρος και Βοσνία – Ιταλία «μάχονται» στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας
Ο Φοντέκιο της Ιταλίας κόντρα στην Ελλάδα (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Φοντέκιο της Ιταλίας κόντρα στην Ελλάδα (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Το Eurobasket συνεχίζεται με τη φάση των ομίλων και το πρόγραμμα της Κυριακής 31 Αυγούστου περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει το ντέρμπι της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με τη Γεωργία.

Μετά τη νίκη επί της Κύπρου, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έχει φθάσει στο 2/2 στη διοργάνωση και βρίσκεται στην κορυφή του τρίτου ομίλου του Eurobasket, με αποτέλεσμα το παιχνίδι κόντρα στη Γεωργία να μπορεί να της “σφραγίσει” την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει όμως και την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο, για τον οποίο θα διεξαχθούν σήμερα, δύο ακόμη αναμετρήσεις, με τη Βοσνία να αντιμετωπίζει την Ιταλία και την Ισπανία να κοντράρεται με την Κύπρο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

15.00: Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ News & NovaSports Start

15.00: Σλοβενία – Βέλγιο, NovaSports 4

18.00: Ισραήλ – Γαλλία, NovaSports 4

18.15: Ισπανία – Κύπρος, NovaSports Start

21.30: Πολωνία – Ισλανδία, NovaSports 4

21.30: Βοσνία – Ιταλία, ΕΡΤ 1 & NovaSports Start

