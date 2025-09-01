Eurobasket: Με Τουρκία και Σερβία το πρόγραμμα της Δευτέρας

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έκανε το 3/3 και προελαύνει στον όμιλό της στο Eurobasket, το οποίο συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, με 6 σημαντικές αναμετρήσεις στους άλλους ομίλους.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και των Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιούρστεβεν του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν την Εσθονία για να συνεχίσουν το δικό τους απόλυτο στο Eurobasket, ενώ τον ίδιο στόχο έχει και η Σερβία, που θα αντιμετωπίσει την Τσεχία.

Αήττητη είναι και η Γερμανία που αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τα ντέρμπι Σουηδία – Μαυροβούνιο και Φινλανδία – Λιθουανία αναμένεται να κρίνουν τις ομάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας

13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο

14:45 Εσθονία – Τουρκία

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία

18:00 Πορτογαλία – Λετονία

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία

21:15 Σερβία – Τσεχία