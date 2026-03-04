Euroleague: Η Dubai BC θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Σαράγεβο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Euroleague μετά το ΔΣ που έκανε την Τρίτη (03/03/26) αποφάσισε ότι η Dubai BC, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ θα πρέπει να μετακομίσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ ήταν γνωστό ότι θα επιστρέψουν σε Βελιγράδι και Σόφια αντίστοιχα και η Euroleague με νέα ανακοίνωση ενημέρωσε ότι η Dubai BC θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο Σαράγεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την αρχή της σεζόν είχε δηλώσει ως δεύτερη έδρα τη Zetra Arena στο Σαράγεβο και πλέον θα κληθεί να την χρησιμοποιήσει, εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση της Euroleague

Η Euroleague Basketball ενέκρινε της εναλλακτικές έδρες για τις ομάδες του Ισραήλ και του Ντουμπάι, ώστε να διεξαχθούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26 και οι εντός έδρας αναμετρήσεις του BKT EuroCup, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή τους.

Η Maccabi Rapyd Tel Aviv θα φιλοξενήσει όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, στο Aleksandar Nikolic Hall.

Η Hapoel IBI Tel Aviv θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στο Arena 8888.

Η Dubai Basketball θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σαράγεβο, στο Zetra Arena.

Η Hapoel Midtown Jersualem θα φιλοξενήσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι, στο Ranko Zeravica Sports Hall.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή αλλάξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Euroleague Basketball αξιολογεί επί του παρόντος τις καλύτερες επιλογές για την αναπρογραμματισμό ή/και τη μεταφορά των αγώνων που αφορούν τις ομάδες που επηρεάζονται από την αναστολή των αγώνων του 21ου και 30ου γύρου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Τα εντός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε, θα οριστεί εκ νέου)

Φενέρμπαχτσε (24/3, 20:00)

Dubai BC (26/3, 21:05)

Αναντολού Εφές (1/4, 22:00)

Βίρτους Μπολόνια (16/4, 21:05)

Τα εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρί (Αναβλήθηκε)

Βίρτους Μπολόνια (19/3, 21:05)

Παναθηναϊκός AKTOR (2/4, 21:05)

Φενέρμπαχτσε (7/4, 19:45)

Ολυμπιακός (9/5, 21:05)

Τα εντός έδρας της Dubai BC

Μπασκόνια (12/3, 19:00)

Παναθηναϊκός AKTOR (24/3, 18:00)

Μονακό (3/4, 19:00)

Εφές (10/4, 19:00)

Βαλένθια (17/4, 19:00)