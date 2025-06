Euroleague: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός του Final Four, το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία «αγγαρεία»

Η Euroleague αποφάσισε να καταργήσει τον μικρό τελικό στα Final Four, κάτι που σημαίνει ότι το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο Άμπου Ντάμπι ήταν το τελευταίο ματς, για την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Αυτό σημαίνει ότι η χρονιά για τις ομάδες οι οποίες στα ημιτελικά δεν θα παίρνουν την πρόκριση στον τελικό της Euroleague, θα φτάνει στο ευρωπαϊκό της τέλος, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να δώσουν έναν αγώνα… αγγαρεία.

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY