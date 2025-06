Euroleague: Ο «χάρτης» της διοργάνωσης από τη νέα σεζόν, με τη συμμετοχή 20 ομάδων

Η σεζόν 2025-26 φέρει σημαντικές αλλαγές στη Euroleague, μετά και από όσα αποφασίστηκαν στη σημερινή (19.06.2025) συνέλευση των μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA).

Όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε επίσημα η διεύρυνση της Euroleague με την παρουσία 20 ομάδων και κατ’ επέκταση την αύξηση των αγωνιστικών (από 34 ανέβηκαν στις 38). Παράλληλα, η διοργανώτρια γνωστοποίησε πως το τζάμπολ της νέας σεζόν θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με την πρώτη από τις συνολικά δέκα «διαβολοβδομάδες» της σεζόν!

Από τη συνεδρίαση των μετόχων, η Euroleague ανακοίνωσε και το μελλοντικό πλάνο της λίγκας, όσον αφορά της ομάδας. Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως ήρθε σε συμφωνία με την Dubai BC για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ, για τα επόμενα τρία χρόνια, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν, όσο και η Βίρτους Μπολόνια και η Βαλένθια, θα αγωνίζονται με wild card!

Σε σχέση με την περσινή σεζόν, τρεις είναι οι καινούργιες ομάδες που μπαίνουν στο νέο πρωτάθλημα. Ο λόγος για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη που κατέκτησε το EuroCup, η Βαλένθια, αλλά και η Dubai BC.

Αυτό σημαίνει ότι η Ισπανία θα έχει τέσσερις ομάδες στη Euroleague (Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια) ενώ η Dubai FC θα ντεμπουτάρει στη διοργάνωση, μετά την περσινή της… αναγνωριστική παρουσία στην Αδριατική Λίγκα.

Αναντολού Εφές

Μονακό

Μπασκόνια

Ερυθρός Αστέρας

Ντουμπάι

Αρμάνι Μιλάνο

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Φενέρμπαχτσε

Χαποέλ Τελ Αβίβ

Βιλερμπάν

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Παρί

Παρτιζάν

Ρεάλ Μαδρίτης

Βαλένθια

Βίρτους Μπολόνια

Ζαλγκίρις Κάουνας

