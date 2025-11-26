Βαθμολογία Euroleague: Κορυφή για Παναθηναϊκό, Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, τέταρτος ο Ολυμπιακός

Η 13η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τρεις ομάδες να βρίσκονται με το ίδιο ρεκόρ στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα που έχουν ρεκόρ 9-4.
Ο Παναθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισαν εντός έδρας νίκες και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ από τη Ρεάλ, για να βρεθούν στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague μετά από 13 αγωνιστικές.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, υποχώρησε στο 8-5 και στην τέταρτη θέση, όπου βρίσκονται ακόμα 5 ομάδες.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Euroleague
25/11
Dubai Basketball – Παρί 90-89
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75
Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69
Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64
26/11
Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο 88-102
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80
Μονακό – Εφές 102-66
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78
Κατάταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
Παναθηναϊκός 9-4
Ερυθρός Αστέρας 9-4
Ολυμπιακός 8-5
Ζάλγκιρις 8-5
Βαλένθια 8-5
Φενέρμπαχτσε 8-5
Μονακό 8-5
Μπαρτσελόνα 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
Αρμάνι Μιλάνο 7-6
Βίρτους Μπολόνια 6-7
Dubai Basketball 6-7
Αναντολού Εφές 5-8
Παρί 5-8
Μπάγερν 5-8
Μπασκόνια 4-9
Παρτίζαν 4-9
Βιλερμπάν 3-10
Μακάμπι 3-10
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
4/12
19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
5/12
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball