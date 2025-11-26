Βαθμολογία Euroleague: Κορυφή για Παναθηναϊκό, Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, τέταρτος ο Ολυμπιακός

Η 13η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τρεις ομάδες να βρίσκονται με το ίδιο ρεκόρ στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα που έχουν ρεκόρ 9-4.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισαν εντός έδρας νίκες και εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Χάποελ από τη Ρεάλ, για να βρεθούν στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague μετά από 13 αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, υποχώρησε στο 8-5 και στην τέταρτη θέση, όπου βρίσκονται ακόμα 5 ομάδες.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Euroleague

25/11

Dubai Basketball – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

26/11

Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο 88-102

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80

Μονακό – Εφές 102-66

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν 88-78

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4

Παναθηναϊκός 9-4

Ερυθρός Αστέρας 9-4

Ολυμπιακός 8-5

Ζάλγκιρις 8-5

Βαλένθια 8-5

Φενέρμπαχτσε 8-5

Μονακό 8-5

Μπαρτσελόνα 8-5

Ρεάλ Μαδρίτης 7-6

Αρμάνι Μιλάνο 7-6

Βίρτους Μπολόνια 6-7

Dubai Basketball 6-7

Αναντολού Εφές 5-8

Παρί 5-8

Μπάγερν 5-8

Μπασκόνια 4-9

Παρτίζαν 4-9

Βιλερμπάν 3-10

Μακάμπι 3-10

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

5/12

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball