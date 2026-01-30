Euroleague: Ο Τσους Μπουένο ψηφίστηκε ομόφωνα νέος CEO

Ο Τσους Μπουένο είναι από σήμερα (30.01.2026) ο νέος CEO της Euroleague. Ο γεννημένος στη Βαρκελώνη 56χρονος παράγοντας εξελέγη ομόφωνα νέος CEO της διοργανώτριας κατά την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague και διαδέχεται τον Λιθουανό Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Ο Τσους Μπουένο έλαβε 13 ψήφους από τους 13 μετόχους της διοργανώτριας αρχής. Συνυποψήφιος μέχρι την τελική φάση ήταν ο 54χρονος Γερμανός πρώην αθλητής της υδατοσφαίρισης Μάικλ Ίλγκνερ.

O νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, υπήρξε αθλητής του μπάσκετ και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1988-89. και στη συνέχεια κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις.

Επί δώδεκα έτη διετέλεσε αντιπρόεδρος του NBA στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει εκτελεστικός διευθυντής της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς και γενικός γραμματέας της Ένωσης Ισπανών Παικτών. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DAZN Basketball.