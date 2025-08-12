Αθλητικά

Euroleague στη μητέρα του Ρισόν Χολμς: «Θα φέρει καταιγίδα, αλλά θα μπει και στο καζάνι του ΟΑΚΑ»

Φοβερή ανάρτηση της Euroleague με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Ο Χολμς κατά την άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Χολμς κατά την άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του μπασκετικού Παναθηναϊκού και η μητέρα του σχολίασε το γεγονός στα social media, για να πάρει και μία εντυπωσιακή απάντηση από την ίδια τη Euroleague.

Η μητέρα του Ρισόν Χολμς έγραψε ότι «ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα του στην Euroleague» και ο επίσημος λογαριασμός της ευρωπαϊκής διοργάνωσης της απάντησε με ένα video από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Η Euroleague ανέφερε μάλιστα στη λεζάντα τα εξής: “Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική (καταιγίδα). Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ”.

Ο Χολμς θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, μετά από σχεδόν μία 10ετία στο NBA.

