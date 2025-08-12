Euroleague στη μητέρα του Ρισόν Χολμς: «Θα φέρει καταιγίδα, αλλά θα μπει και στο καζάνι του ΟΑΚΑ»

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του μπασκετικού Παναθηναϊκού και η μητέρα του σχολίασε το γεγονός στα social media, για να πάρει και μία εντυπωσιακή απάντηση από την ίδια τη Euroleague.

Η μητέρα του Ρισόν Χολμς έγραψε ότι «ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα του στην Euroleague» και ο επίσημος λογαριασμός της ευρωπαϊκής διοργάνωσης της απάντησε με ένα video από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Η Euroleague ανέφερε μάλιστα στη λεζάντα τα εξής: “Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική (καταιγίδα). Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ”.

He’ll bring the storm, but he’ll experience a different type of one too



He’s about to step into a basketball cauldron known as OAKA pic.twitter.com/uxRZGdqMKZ — EuroLeague (@EuroLeague) August 12, 2025

Ο Χολμς θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, μετά από σχεδόν μία 10ετία στο NBA.