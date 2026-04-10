Euroleague: Το κόλπο της Τουρκάλας ρεπόρτερ, Ντενίζ Ακσόι, για να βρεθεί στο ύψος του Έντι Ταβάρες

Η Ντενίζ Ακσόι κατάφερε με ευρηματικό τρόπο να φτάσει στα 2,21 μέτρα του σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ακσόι και ο Ταβάρες σε συνέντευξη της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (09/04/26) κέρδισε 69-74 στην έδρα της Φενερμπαχτσέ για την 37η αγωνιστική της Euroleague και η Ντενίζ Ακσόι χρειάστηκε να πάρει συνέντευξη από τον γιγαντόσωμο Έντι Ταβάρες.

Για να καταφέρουν να χωρέσουν στο πλάνο λόγω της υψομετρικής τους διαφορά, χρειάστηκε η Τουρκάλα δημοσιογράφος της Φενερμπαχτσέ και της Euroleague να ανέβει πάνω σε ένα μεταλλικό κουτί με αποτέλεσμα να βρεθεί κεφάλι με κεφάλι με τον Έντι Ταβάρες στη συνέντευξη μετά το τέλος της αναμέτρησης.

 

Το σκηνικό έγινε viral στα social media με την Ακσόι να αποδεικνύει ότι με τρόπο όλα γίνονται, καθώς με το μεταλλικό κουτί και με τα τακούνια που φορούσε έφτασε ξαφνικά πάνω από τα 2 μέτρα ύψος.

