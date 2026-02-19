Europa League: Η λάμψη του Τετέι δεν αρκούσε στον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει την υπέρβαση στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν πήρε τη νίκη κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Λάντρα έκανε το 2-2 και έφερε την ισορροπία στο ζευγάρι του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στην ήττα με 2-1 από τη Θέλτα.

Ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε δύο υπέροχα γκολ, όμως δεν αρκούσαν για να δώσουν τη νίκη στον Παναθηναϊκό κόντρα στους Τσέχους σε μία μεγάλη βραδιά για τον ίδιο, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ με το γκολ που πέτυχε στο 77′ και πλέον η ομάδα του Λουτσέσκου θα κληθεί να κάνει την υπέρβαση στο Βίγκο για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς (11′) με τον Βιζίνσκι και κλήθηκε να ψάξει την ανατροπή για να μην γνωρίσει εντός έδρας ήττα στο Europa League.

Ο Ανδρέας Τετέι ανέλαβε δράση και με τρομερή κεφαλιά, μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου, ισοφάρισε το σκορ στο ΟΑΚΑ στο 31′. Μισή ώρα αργότερα, με τρομερή προσωπική ενέργεια ο Έλληνας επιθετικός έκανε την απόλυτη ανατροπή και έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ.

Όλα έδειχναν ότι οι πράσινοι θα κρατήσουν το προβάδισμα, καθώς είχαν ευκαιρίες και για τρίτο γκολ. Ο Λάντρα, όμως στο 80′, με ένα τρομερό σουτ έφερε ξανά στα ίσα την αναμέτρηση και «έσβησε» την μαγική εμφάνιση του Τετέι. Στο γκολ των Τσέχων φέρει ευθύνη και ο Λαφόν, που θα μπορούσε να βάλει πιο δυνατά τα χέρια του και να απομακρύνει.

Όλα είναι ανοιχτά πλέον στο ζευγάρι και τα πάντα θα κριθούν στην Τσεχία, εκεί που η ομάδα του Μπενίτεθ θα κληθεί να πάρει τη νίκη για να εξασφαλίσει μία θέση στους 16.

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα κόντρα στην Θέλτα και γνώρισε την ήττα με 2-1 με αποτέλεσμα να καλείται να πάει μόνο για τη νίκη στο Βίγκο.

Η ομάδα του Λουτσέσκου, που απουσίαζε από την αναμέτρηση λόγω τιμωρίας, είχε πολλές απουσίες (Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης και Ντεσπόντοφ) και αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Θέλτα προηγήθηκε με τον Ιάγκο Άσπας στο 34′ και ο Σβέντμπεργκ στο 43′ έδωσε μεγάλο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Ο Γερεμέγεφ έδωσε ελπίδα πρόκρισης στον Δικέφαλο με το γκολ που πέτυχε στο 77′ και πλέον ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να πάρει τη νίκη, με τον Ζίβκοβιτς, που κιτρινίστηκε, να είναι και αυτός αυτός για τη ρεβάνς.

Η ρεβάνς των αγώνων των δύο ελληνικών θα γίνουν την Πέμπτη (26/02/26).