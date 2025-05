Φενέρμπαχτσε: Η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε τη Euroleague μετά τη νίκη της με 81-70 επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και στη λήξη της αναμέτρησης υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί από την τουρκική ομάδα.

Μετά από 8 χρόνια, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στο “θρόνο” της Euroleague, κατακτώντας τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, για να σηκώσει το τρόπαιο μετά το θρίαμβο επί της Μονακό, στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του, είδαν τον αρχηγό, Μάρκο Γκούντουριτς να παίρνει στα χέρια του το τρόπαιο της Euroleague και όλοι μαζί πανηγύρισαν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

