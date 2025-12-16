Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: Άλωσε την Πόλη και έστειλε μήνυμα η ομάδα του Αταμάν

Ένα από τα μεγαλύτερα διπλά τη φετινής χρόνιας στην Euroleague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέρασε αλώβητη από την Πόλη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 81-77 για την 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Έπειτα από δύο σερί ήττες στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, έκανε μία νίκη “δήλωση” σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης και απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα φαβορί για να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Στο 10-6 ανέβηκαν οι πράσινοι, οι οποίοι υποχρέωσαν τους Τούρκους στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 6 σερί νίκες στη διοργάνωση. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους υποχώρησε στο 9-6, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

O Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία τέταρτη περίοδο, ανέτρεψε μια διαφορά της τάξης των 7 πόντων (57-50, 30′) και πανηγύρισε ένα τεράστιο διπλό, με το οποίο “έσβησε” την εντός έδρας από τη Βαλένθια.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρότι αγωνίστηκε λαβωμένος, μέτρησε 25 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ευστόχησε σε όλες τις κρίσιμες βολές στο φινάλε.

Ο Κώστας Σλούκας είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σαλπίζοντας την αντεπίθεση του τριφυλλιού, ενώ θετικοί ήταν οι Χουάντσο και Μήτογλου.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στην εκκίνηση με τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Φαρίντ, ωστόσο τα πρώτα λεπτά χαρακτηρίστηκαν από νευρικότητα, με αποτέλεσμα τέσσερα λάθη μέχρι τα μισά της περιόδου. Η είσοδος των Ναν και Όσμαν έδωσε περισσότερη ισορροπία, ενώ στη συνέχεια οι Χουάντσο και Γιούρτσεβεν έδωσαν λύσεις. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ (16-17), σε ένα χαμηλού ρυθμού παιχνίδι.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» βελτίωσαν την εικόνα τους και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο +10 (27-37) λίγο πριν από το φινάλε του ημιχρόνου (16΄). Η Φενερμπαχτσέ αντέδρασε και μείωσε πριν την ανάπαυλα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 37-41, την ώρα που Ναν και Όσμαν είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής παραγωγής του Παναθηναϊκού.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πραγματοποίησε σερί 11-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (48-41). Ο Γιούρτσεβεν έδωσε τέλος στο αρνητικό διάστημα των φιλοξενούμενων, που είχαν μείνει χωρίς καλάθι για αρκετά λεπτά, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη σε άμυνα και επίθεση. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο πίσω στο σκορ (57-50).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο (9 προσωπικοί πόντοι) να βρίσκει ρυθμό και να σκοράρει σε καθοριστικά καλάθια στα πρώτα λεπτα, οι «πράσινοι» ανέκτησαν το προβάδισμα. Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 71-76 με τρίποντο, ενώ στη συνέχεια οι Σλούκας και Όσμαν αστόχησαν σε διαδοχικές επιθέσεις για να γράψει ο Χόρτον-Τάκερ με 2/2 βολές το 73-76, 1΄17΄΄ πριν από τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να διαχειριστεί τον χρόνο, ωστόσο ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος των 24΄΄, όπως και ο Μπιμπέροβιτς στο σουτ της ισοφάρισης.

Η Φενέρμπαχτσε πήρε διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ, χωρίς όμως να σκοράρει αρχικά, με τον Κόλσον να μειώνει τελικά σε 75-76 με 2/2 βολές, 17΄΄ πριν από το τέλος. Ο Ναν κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ μετά από challenge και ευστόχησε σε δύο βολές για το 75-78, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε άλλες δύο, διαμορφώνοντας το 75-80.

Ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε εκ νέου από τη γραμμή σε 77-80 (αντιαθλητικό του Γκραντ), 9,1΄΄ πριν από τη λήξη, όμως στο τελευταίο σουτ ο Μπιμπέροβιτς αστόχησε και ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» τη νίκη με τελικό σκορ 77-81.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (1), Μπιρσέν (5 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 11 (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Μέλι 6 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χόρτον-Τάκερ 22 97/9 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15 (3/7 τρίποντα) Χολ 8 (1), Ζάκγαρς, Κόλσον 10 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπιρτς 2 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 5 (2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 7 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6 (2), Ναν 25 (6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Φαρίντ 4 (7 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 7 (6 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 7 (4 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 18/31 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 17/20 βολές, 35 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 11 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 22 λάθη, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 19/44 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 22/25 βολές, 31 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 13 κλεψίματα, 15 λάθη, 1 μπλοκ.