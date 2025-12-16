Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81 τελικό: Σπουδαίο διπλό στην Τουρκία για την Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά τις δύο σερί ήττες στην Euroleague
Euroleague
16η αγωνιστική
77 - 81
Τελικό
Παρακολουθήσατε live τη δύσκολη  αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

21:50 | 16.12.2025

Στο 10-6 ο Παναθηναϊκός, στο 9-6 η Φενέρμπαχτσε που έχασε για πρώτη φορά μετά από 6 σερί νίκες

21:50 | 16.12.2025
Τεράστιο διπλό για τους πράσινους!
21:50 | 16.12.2025
Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 77-81 τελικό!
21:50 | 16.12.2025

Έχασε τη δεύτερη και τέλος!

21:50 | 16.12.2025

77-81

21:50 | 16.12.2025

Όλα τελείωσαν!

21:49 | 16.12.2025

Ο Σορτς στις βολές με 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι

21:48 | 16.12.2025

Άστοχο τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:48 | 16.12.2025

77-80 με 2/2 βολές του Τάκερ και κατοχή για τη Φενέρ

21:48 | 16.12.2025

Απίστευτα πράγματα με 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα

21:47 | 16.12.2025

Αντιαθλητικό φάουλ χρεώθηκε ο Γκραντ!

21:45 | 16.12.2025
Αστόχησε σε τρίποντο ο Χολ, αλλά κέρδισε φάουλ ο Τάκερ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ
21:44 | 16.12.2025
13 δευτερόλεπτα ακόμα και τάιμ άουτ από τον Γιασικεβίτσιους
21:44 | 16.12.2025

75-80 με 2/2 βολές του Ναν

21:43 | 16.12.2025

Στις βολές ο Ναν

21:43 | 16.12.2025

Η μπάλα και πάλι στον Παναθηναϊκό

21:42 | 16.12.2025

75-79 με 2/2 βολές του Ναν

21:42 | 16.12.2025
Είναι αντιαθλητικό!
21:41 | 16.12.2025
16 δευτερόλεπτα ακόμα
21:39 | 16.12.2025
Βολές για τον Ναν! Υπάρχει τεράστια πιθανότητα το φάουλ του Μπάλντγουιν για να σταματήσει τον χρόνο να είναι αντιαθλητικό!
21:38 | 16.12.2025

75-76 με 2/2 βολές του Κόλσον

21:38 | 16.12.2025
17.6 δευτερόλεπτα ακόμα - Στις βολές ο Κόλσον
21:37 | 16.12.2025

Η Φενέρμπαχτσε έχασε δύο σερί τρίποντα, αλλά πήρε δύο επιθετικά ριμπάουντ

21:35 | 16.12.2025

Αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο ο Ναν

21:34 | 16.12.2025

73-76 με 2/2 βολές του Τάκερ

21:34 | 16.12.2025
1:18 ακόμα για το τέλος του αγώνα
21:33 | 16.12.2025

Άστοχο τρίποντο από τον Όσμαν

21:33 | 16.12.2025

71-76 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:32 | 16.12.2025
Κλέψιμο και καλάθι του Ναν για το 68-76!
21:31 | 16.12.2025

68-74 βάζει και τη βολή ο Μήτογλου

21:30 | 16.12.2025
2:49 ακόμα
21:29 | 16.12.2025
68-73 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου!
21:29 | 16.12.2025

68-71 από τον Ναν

21:28 | 16.12.2025

68-69 και πάλι από τον Τάκερ

21:27 | 16.12.2025

66-69 από τον Τάκερ

21:27 | 16.12.2025
Τέσσερα λεπτά ακόμα
21:26 | 16.12.2025
64-69 με τριποντάρα του Σλούκα!
21:25 | 16.12.2025

64-66 μειώνει ο Μπιμπέροβιτς με βολές

21:25 | 16.12.2025

62-66 από τον Σλούκα

21:25 | 16.12.2025

62-64 από τον Χουάντσο και πάλι

21:24 | 16.12.2025

62-62 ισοφαρίζει ο Χόρτον Τάκερ

21:23 | 16.12.2025

60-62 με 2/2 βολές του Χουάντσο

21:23 | 16.12.2025
Φοβερό θρίλερ στην Τουρκία
21:22 | 16.12.2025
7 λεπτά ακόμα και όλα ξεκινούν από το μηδέν!
21:21 | 16.12.2025

Επιθετικό ριμπάουντ του Χουάντσο και 60-60

21:21 | 16.12.2025

60-58 με 1/2 βολές του Σλούκα

21:18 | 16.12.2025

60-57 από τον Χουάντσο

21:16 | 16.12.2025

60-55 με 2/2 βολές του Μήτογλου

21:16 | 16.12.2025

60-53 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:15 | 16.12.2025

57-53 με τρίποντο του Χουάντσο με ταμπλό

21:15 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:13 | 16.12.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 57-50
21:10 | 16.12.2025

57-50 με 2/2 βολές του Μπόλντγουιν

21:09 | 16.12.2025

55-50 με τρίποντο του Γκραντ

21:07 | 16.12.2025

55-47 από τον Χόρτον Τάκερ

21:06 | 16.12.2025

53-47 με 2/2 βολές του Σορτς

21:04 | 16.12.2025

53-45 με τρίποντο του Μπίρσεν

21:04 | 16.12.2025

50-45 απαντάει ο Μήτογλου

21:04 | 16.12.2025

50-43 από τον Μπόλντγουιν

21:02 | 16.12.2025

48-43 από τον Γιούρτσεβεν

21:01 | 16.12.2025
48-41 με τρίποντο του Μέλι και τάιμ άουτ από τον Αταμάν
21:01 | 16.12.2025
8-0 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου
21:01 | 16.12.2025

45-41 με 2/2 βολές του Χόρτον Τάκερ

21:00 | 16.12.2025
Τέταρτο φάουλ για τον Φαρίντ, πολλά τα προβλήματα για τους πράσινους
21:00 | 16.12.2025
Κάκιστο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκαλέπτο!

Τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ οι πράσινοι

20:57 | 16.12.2025
Τρία λεπτά χωρίς σκορ ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο
20:57 | 16.12.2025

43-41 με τρίποντο του Μέλι

20:54 | 16.12.2025

40-41 με 1/2 βολές του Χολ

20:53 | 16.12.2025

39-41 με 2/2 βολές του Τάκερ

20:52 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:37 | 16.12.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 37-41
20:34 | 16.12.2025

37-41 με 1/3 βολές του Μπόλνγουιν

20:33 | 16.12.2025

36-41 από τον ασταμάτητο Ναν

20:33 | 16.12.2025

36-39 από τον Χολ

20:31 | 16.12.2025

34-39 με καλάθι και φάουλ του Κόλσον

20:31 | 16.12.2025

31-39 από τον φοβερό Όσμαν στον αιφνιδιασμό

20:28 | 16.12.2025

Συνεχόμενα λάθη από τα γκαρντ του Παναθηναϊκού στην πίεση της Φενέρμπαχτσε

20:28 | 16.12.2025

Άμεση αντίδραση από τους Τούρκους και τάιμ άουτ από τον Αταμάν

20:28 | 16.12.2025

31-37 από τον Κόλσον στον αιφνιδιασμό

20:28 | 16.12.2025

29-37 από τον Χολ

20:27 | 16.12.2025
27-37 και διψήφια διαφορά για τον Παναθηναϊκό!
20:26 | 16.12.2025

Και τεχνική ποινή στους Τούρκους για διαμαρτυρία

20:26 | 16.12.2025
Κλέψιμο Σλούκα και καλάθι και φάουλ από τον Ναν!
20:25 | 16.12.2025

27-33 από τον Φαρίντ

20:25 | 16.12.2025

27-31 από τον Μπόλντγουιν

20:23 | 16.12.2025

25-31 με 3/3 βολές του Όσμαν

20:23 | 16.12.2025
Πέντε λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου
20:23 | 16.12.2025

25-28 από τον Μπιμπέροβιτς

20:18 | 16.12.2025

Ο Ναν έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση στον αιφνιδιασμό

20:17 | 16.12.2025

23-28 με τρίποντο του Όσμαν στον αιφνιδιασμό

20:16 | 16.12.2025

23-25 με 1/2 βολές του Όσμαν

20:16 | 16.12.2025

23-24 με κάρφωμα του Τάκερ στον αιφνιδιασμό

20:15 | 16.12.2025

21-24 με τρίποντο του Χολ

20:14 | 16.12.2025

18-24 με τρίποντο του Ναν

20:13 | 16.12.2025

18-21 από τον Μπιμπέροβιτς

20:13 | 16.12.2025

16-21 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν, μετά από ασίστ του Σλούκα

20:11 | 16.12.2025

16-19 με εντυπωσιακό καλάθι του Ναν

20:10 | 16.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:08 | 16.12.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 16-17
20:08 | 16.12.2025

16-17 από τον Χόρτον Τάκερ

20:06 | 16.12.2025

14-17 με 2/2 βολές του Ναν

20:06 | 16.12.2025

14-15 από τον Μπάλντγουιν

20:04 | 16.12.2025
12-15 με τρίποντο από τα 9 μέτρα του Ναν!

Τι έβαλε ο Αμερικανός παικταράς

20:02 | 16.12.2025

12-12 με τρίποντο του Κόλσον

20:01 | 16.12.2025

9-12 από τον Όσμαν στον αιφνιδιασμό

19:58 | 16.12.2025

9-10 με καλάθι και φάουλ του Γιούρτσεβεν που πέρασε στο παιχνίδι

19:58 | 16.12.2025

9-7 απαντάει με τρίποντο ο Μπείκοτ

19:58 | 16.12.2025

6-7 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαρίντ

19:57 | 16.12.2025

6-5 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με καλάθι του Μπάλντγουιν

19:57 | 16.12.2025

Δεν σκοράρουν με τίποτα οι δύο ομάδες

19:55 | 16.12.2025
Απίστευτα χαμηλό σκορ! 4-5 σε 6 λεπτά!
19:53 | 16.12.2025
Μπήκε ο Ναν στο παρκέ

Είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί κανονικά

19:52 | 16.12.2025

4-5 με τρίποντο του Γκραντ στον αιφνιδιασμό

19:50 | 16.12.2025

4-2 με τρομερή ενέργεια και κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ

19:49 | 16.12.2025

2-2 ισοφαρίζει ο Μπριτς μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε

19:49 | 16.12.2025

Δεν πετυχαίνει, όμως, ούτε αυτός πόντους

19:49 | 16.12.2025

Έχει αφήσει τη Φενέρμπαχτσε χωρίς σκορ για δύο λεπτά

19:47 | 16.12.2025

Ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγάλες άμυνες στο ξεκίνημα του αγώνα

19:47 | 16.12.2025

0-2 από τον Σορτς

19:47 | 16.12.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
19:47 | 16.12.2025
Δεν ξεκίνησε ο Ναν στην αρχική πεντάδα
19:46 | 16.12.2025
Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς στην πεντάδα της Φενέρ
19:39 | 16.12.2025
Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου και Φαρίντ στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού

 

 

 
 

19:39 | 16.12.2025
19:38 | 16.12.2025

Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ οι τρεις διαιτητές του αποψινού αγώνα

 

19:37 | 16.12.2025
Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάκγαρς, Κόλσον, Μπιρτς οι 12 του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

 
 

19:37 | 16.12.2025
Κέντρικ Ναν
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Κανονικά στη 12άδα ο Κέντρικ Ναν, αλλά παραμένει αμφίβολος για τους «πράσινους»
Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Ναν
19:36 | 16.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν οι 12 του Εργκίν Αταμάν. Τελευταία στιιγμή θα κριθεί, ωστόσο, η συμμετοχή ή μη του περσινού MVP της EuroLeague

 

 
19:36 | 16.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 9-6 (5-2 εντός και 4-4 εκτός έδρας), ενώ προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες
19:33 | 16.12.2025
Η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 9-5 (6-2 εντός και 3-3 εκτός έδρας) με ένα ματς λιγότερο και προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες
19:32 | 16.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague

