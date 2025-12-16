Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81 τελικό: Σπουδαίο διπλό στην Τουρκία για την Euroleague

Παρακολουθήσατε live τη δύσκολη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Στο 10-6 ο Παναθηναϊκός, στο 9-6 η Φενέρμπαχτσε που έχασε για πρώτη φορά μετά από 6 σερί νίκες
Έχασε τη δεύτερη και τέλος!
77-81
Όλα τελείωσαν!
Ο Σορτς στις βολές με 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι
Άστοχο τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
77-80 με 2/2 βολές του Τάκερ και κατοχή για τη Φενέρ
Απίστευτα πράγματα με 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα
Αντιαθλητικό φάουλ χρεώθηκε ο Γκραντ!
75-80 με 2/2 βολές του Ναν
Στις βολές ο Ναν
Η μπάλα και πάλι στον Παναθηναϊκό
75-79 με 2/2 βολές του Ναν
75-76 με 2/2 βολές του Κόλσον
Η Φενέρμπαχτσε έχασε δύο σερί τρίποντα, αλλά πήρε δύο επιθετικά ριμπάουντ
Αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο ο Ναν
73-76 με 2/2 βολές του Τάκερ
Άστοχο τρίποντο από τον Όσμαν
71-76 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
68-74 βάζει και τη βολή ο Μήτογλου
68-71 από τον Ναν
68-69 και πάλι από τον Τάκερ
66-69 από τον Τάκερ
64-66 μειώνει ο Μπιμπέροβιτς με βολές
62-66 από τον Σλούκα
62-64 από τον Χουάντσο και πάλι
62-62 ισοφαρίζει ο Χόρτον Τάκερ
60-62 με 2/2 βολές του Χουάντσο
Επιθετικό ριμπάουντ του Χουάντσο και 60-60
60-58 με 1/2 βολές του Σλούκα
60-57 από τον Χουάντσο
60-55 με 2/2 βολές του Μήτογλου
60-53 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
57-53 με τρίποντο του Χουάντσο με ταμπλό
57-50 με 2/2 βολές του Μπόλντγουιν
55-50 με τρίποντο του Γκραντ
55-47 από τον Χόρτον Τάκερ
53-47 με 2/2 βολές του Σορτς
53-45 με τρίποντο του Μπίρσεν
50-45 απαντάει ο Μήτογλου
50-43 από τον Μπόλντγουιν
48-43 από τον Γιούρτσεβεν
45-41 με 2/2 βολές του Χόρτον Τάκερ
Τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ οι πράσινοι
43-41 με τρίποντο του Μέλι
40-41 με 1/2 βολές του Χολ
39-41 με 2/2 βολές του Τάκερ
37-41 με 1/3 βολές του Μπόλνγουιν
36-41 από τον ασταμάτητο Ναν
36-39 από τον Χολ
34-39 με καλάθι και φάουλ του Κόλσον
31-39 από τον φοβερό Όσμαν στον αιφνιδιασμό
Συνεχόμενα λάθη από τα γκαρντ του Παναθηναϊκού στην πίεση της Φενέρμπαχτσε
Άμεση αντίδραση από τους Τούρκους και τάιμ άουτ από τον Αταμάν
31-37 από τον Κόλσον στον αιφνιδιασμό
29-37 από τον Χολ
Και τεχνική ποινή στους Τούρκους για διαμαρτυρία
27-33 από τον Φαρίντ
27-31 από τον Μπόλντγουιν
25-31 με 3/3 βολές του Όσμαν
25-28 από τον Μπιμπέροβιτς
Ο Ναν έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση στον αιφνιδιασμό
23-28 με τρίποντο του Όσμαν στον αιφνιδιασμό
23-25 με 1/2 βολές του Όσμαν
23-24 με κάρφωμα του Τάκερ στον αιφνιδιασμό
21-24 με τρίποντο του Χολ
18-24 με τρίποντο του Ναν
18-21 από τον Μπιμπέροβιτς
16-21 με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν, μετά από ασίστ του Σλούκα
16-19 με εντυπωσιακό καλάθι του Ναν
16-17 από τον Χόρτον Τάκερ
14-17 με 2/2 βολές του Ναν
14-15 από τον Μπάλντγουιν
Τι έβαλε ο Αμερικανός παικταράς
12-12 με τρίποντο του Κόλσον
9-12 από τον Όσμαν στον αιφνιδιασμό
9-10 με καλάθι και φάουλ του Γιούρτσεβεν που πέρασε στο παιχνίδι
9-7 απαντάει με τρίποντο ο Μπείκοτ
6-7 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαρίντ
6-5 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με καλάθι του Μπάλντγουιν
Δεν σκοράρουν με τίποτα οι δύο ομάδες
Είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί κανονικά
4-5 με τρίποντο του Γκραντ στον αιφνιδιασμό
4-2 με τρομερή ενέργεια και κάρφωμα του Χόρτον Τάκερ
2-2 ισοφαρίζει ο Μπριτς μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Φενέρμπαχτσε
Δεν πετυχαίνει, όμως, ούτε αυτός πόντους
Έχει αφήσει τη Φενέρμπαχτσε χωρίς σκορ για δύο λεπτά
Ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγάλες άμυνες στο ξεκίνημα του αγώνα
0-2 από τον Σορτς
Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ οι τρεις διαιτητές του αποψινού αγώνα
Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάκγαρς, Κόλσον, Μπιρτς οι 12 του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν οι 12 του Εργκίν Αταμάν. Τελευταία στιιγμή θα κριθεί, ωστόσο, η συμμετοχή ή μη του περσινού MVP της EuroLeague
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 16η αγωνιστική της Euroleague