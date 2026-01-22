Αθλητικά

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1 τελικό: «Χρυσή» ισοπαλία για τους πράσινους στην Ουγγαρία

Οι πράσινοι θα συνεχίσουν την πορεία τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
Ο Ζαρουρί
Europa League
7η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό σκορ
Ο Ζαρουρί πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία στην έδρα της Φερεντσβάρος στην 7η αγωνιστική του Europa League και θα συνεχίσει την πορεία του στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Ο Ζαρουρί χάρισε στο «τριφύλλι» την πρόκριση με ωραίο σουτ με το αριστερό.

23:58 | 22.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:56 | 22.01.2026
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί έδωσε το βαθμό και την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League στο «τριφύλλι»
Συνεχίζει στα play off η ομάδα του Μπενίτεθ
23:53 | 22.01.2026
23:52 | 22.01.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, 1-1 και πρόκριση για το «τριφύλλι» στην επόμενη φάση
23:47 | 22.01.2026
96'
Δύο κερδισμένα φάουλ από τον Ταμπόρδα έξω από την περιοχή των Ούγγρων
23:46 | 22.01.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:44 | 22.01.2026
Ο Σφιντέρσκι πήρε κίτρινη κάρτα και χάνει το παιχνίδι με τη Ρόμα
23:42 | 22.01.2026
Αν το αποτέλεσμα παραμείνει έτσι, οι πράσινοι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου εξασφαλίζουν την πρόκριση
23:41 | 22.01.2026
85'
Γκολ με τον Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό

Τρομερό τελείωμα του Ζαρουρί, νίκησε τον Γκροφ και έφερε στα ίσα το παιχνίδι με το αριστερό

23:41 | 22.01.2026
23:39 | 22.01.2026
23:35 | 22.01.2026
83'
Καλή ευκαιρία για τους Ούγγρους

Το τελείωμα του Ζοζέφ ήταν αδύναμο και ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα

23:34 | 22.01.2026
79'
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει μία καλή στιγμή

Ο Πελίστρι συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη απειλή, όμως στην τελική ενέργεια συνήθως τα χαλάει στην αναμέτρηση

23:24 | 22.01.2026
23:23 | 22.01.2026
23:22 | 22.01.2026
Η ομάδα του Μπενίτεθ έμεινε πίσω στο σκορ σε ένα διάστημα που πίεζε για να σκοράρει
23:22 | 22.01.2026
67'
Πιέζει ο Παναθηναϊκός για να αντιδράσει
23:21 | 22.01.2026
65'
Ο Καλάμπρια απείλησε για τους πράσινους

Η μπάλα στρώθηκε στον Ιταλό μετά από πίεση του Τσιριβέγια, όμως το σουτ του Ιταλού πέρασε άουτ

23:18 | 22.01.2026
62'
Γκολ για τη Φερεντσβάρος με τον Γιουσούφ

Ο επιθετικός του Ούγγρων εκτέλεσε το πεναλτι και έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία από αυτήν που έπεσε ο Λαφόν

23:16 | 22.01.2026
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν, αφού ο διαιτητής δεν πήγε στο onfield για να δει τη φαση
23:15 | 22.01.2026
61'
Πέναλτι για τη Φερεντσβάρος
23:13 | 22.01.2026
58'
Τσεκάρετε μία φάση για πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι του Πάλμερ - Μπράουν
23:11 | 22.01.2026
56'
Ο Γκροφ κρατάει ξανά το μηδέν στην άμυνα της Φερεντσβάρος

Ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα ο Κυριακόπουλος πήρε την κεφαλιά και ο τερματοφύλακς των γηπεδούχων έπεσε στη γωνία και απέκρουσε την μπάλα

23:06 | 22.01.2026
54'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πάλμερ - Μπράουν σούταρε με το αριστερό έξω από την περιοχή με τον Γκροφ να πετάγεται εντυπωσιακά και να διώχνει σε κόρνερ

23:05 | 22.01.2026
50'
Ο Μπακασέτας σούταρε από πολύ μακριά με την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία
23:02 | 22.01.2026
49'
Οι Ούγγροι εκτέλεσαν δύο διαδοχικά κόρνερ με την άμυνα του Παναθηναϊκού να ανταποκρίνεται σωστα
23:01 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:48 | 22.01.2026
22:46 | 22.01.2026
22:45 | 22.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, χωρίς έξτρα χρόνο καθυστερήσεων
22:43 | 22.01.2026
22:39 | 22.01.2026
22:36 | 22.01.2026
39'
Ο Ίνγκασον έσωσε το «τριφύλλι»

Ο Λέβι πήγε να σουτάρει από καλό σημείο μέσα στην περιοχή με τον Ισλανδό να πετάγεται και να διώχνει σε κόρνερ

22:32 | 22.01.2026
36'
Πρώτη καλή στιγμή για τους Ούγγρους

Ο Λέβι σούταρε από τα 25 μέτρα με το αριστερό με την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ, ήλεγχε ο Λαφόντ

22:29 | 22.01.2026
32'
Ακόμα μία ευκαιρία για τους πράσινους

Ο Μπακασέτας εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κατέληξε μακριά από την εστία των Ούγγρων

22:27 | 22.01.2026
28'
Καλή στιγμή για τους πράσινους

Ο Μπακασέτας έβγαλε τρομερή πάσα στον Πελίστρι, που δεν έκανε καλό κοντρόλ και άνοιξε την μπάλα, με αποτέλεσμα να τον προλαβαίνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πολύ καλύτερο ο Ουρουγουανός στη φάση

22:26 | 22.01.2026
22:23 | 22.01.2026
26'
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σωστά στημένος στο γήπεδο και οι Ούγγροι δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπο να απειλήσουν

Ο Μπενίτεθ στοχεύει να χτυπήσει στην αντεπίθεση, όπως θα μπορούσε να γίνει στο 11' με τη φάση του Πελίστρι

22:19 | 22.01.2026
22'
Οι πράσινοι κέρδισαν δύο απανωτά κόρνερ, όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν απειλή στην εστία της Φερεντσβάρος
22:12 | 22.01.2026
22:09 | 22.01.2026
11'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πελίστρι έκανε τρομερή προσπάθεια και ενέργεια για να μείνει μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια

22:08 | 22.01.2026
22:07 | 22.01.2026
8'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού

Οι δύο ομάδες ψάχνουν τρόπο να γίνουν απειλητικές, με τους Ούγγρους να έχουν τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας

22:06 | 22.01.2026
Η συνομιλία του Μπενίτεθ με τον Κίν
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
22:03 | 22.01.2026
Ο Μπακασέτας έχει ρόλο οκταριού στο παιχνίδι και ο Σάντσες είναι πιο προωθημένος στην αριστερή πλευρά
22:00 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:59 | 22.01.2026
Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Ρόμπι Κιν που γνωρίζονται από την κοινή τους πορεία στη Λίβερπουλ
21:56 | 22.01.2026
Τη μαύρη εμφάνιση φοράει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρια
21:54 | 22.01.2026
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:52 | 22.01.2026
Το κρύο είναι πολύ έντονο στη Βουδαπέστη με τις θερμοκρασίες να είναι υπό του μηδενός
21:52 | 22.01.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τους Ούγγρους είναι οι Σέτσι, Τοθ, Ότβος, Γκρούμπερ, Γκόλικ, Λακάτος, Μανταράζ, Ζοσέφ, Λίσζτες, Νάγκι
21:51 | 22.01.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τον Παναθηναϊκό είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς
21:47 | 22.01.2026
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Βουδαπέστη
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:47 | 22.01.2026
Η ενδεκάδα της Φερεντσβάρος

Γκροφ, Σισέ, Ρεμάεκερς, Σάλαϊ, Μακρέτσκις, Λέβι, Ρομαό, Κανισόφσκι, Καντού, Ζακαρίασεν, Γιουσούφ

21:42 | 22.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι

21:42 | 22.01.2026

Οι Ούγγροι με 13 βαθμούς είναι εξασφαλισμένοι και κοιτούν την πρώτη οκτάδα. Η ομάδα του Μπενίτεθ με νίκη θα μπορεί να ελπίζει και αυτή για μία θέση στις οκτώ καλύτερες ομάδες

21:42 | 22.01.2026
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βαθμολογική συγκομιδή για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
21:42 | 22.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική του Europa League

