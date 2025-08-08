Φώτης Ιωαννίδης: Η Φιορεντίνα αφήνει την υπόθεση του Έλληνα επιθετικού του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει υψηλές απαιτήσεις για τον Φώτη Ιωαννίδη, με τη Φιορεντίνα να μην είναι σε θέση να τις καλύψει.

Η Φιορεντίνα ενδιαφέρθηκε για τον Φώτη Ιωαννίδη, όπως αποκάλυψε και ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας σε ιταλικό μέσο, μόνο που ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι οι πράσινοι δεν πρόκειται να πουλήσουν τον αρχηγό τους κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, η ιταλική στρέφει αλλού το βλέμμα της, κρίνοντας υπερβολικές τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

“Η Φιορεντίνα αναζητά τον αντικαταστάτη του Κιν. Το προφίλ του παίκτη που ψάχνει, είναι ξεκάθαρο. Η Φιορ θέλει έναν νεαρό, με τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Μοϊσέ. Δηλαδή επιθετικό βάθος, σωματική ικανότητα και να προστατεύει την μπάλα. Είναι δύσκολο να βρεις έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στη σωστή τιμή.

Ένας υποψήφιος είναι ο Σίβε από την Γκινγκάμπ, δεύτερος υποψήφιος ο Κριστιάν Σπέντι από την Τσεζένα, τον οποίο η Φιορεντίνα παρακολουθεί εδώ και μήνες. Για να καλύψει αυτή τη θέση η Φιορεντίνα δεν μπορεί να φτάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ που ζητά ο Παναθηναϊκός για τον Ιωαννίδη”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.