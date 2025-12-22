Αθλητικά

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0: Με πέναλτι του Χιμένες πήραν τη νίκη στην Premier League οι «Κότατζερς»

«Τρίποντο» μετά από τρεις σερί ήττες για τη Φούλαμ στην Premier League
Ο Ραούλ Χιμένες πανηγυρίζει για τη Φούλαμ
Ο Ραούλ Χιμένες πανηγυρίζει για τη Φούλαμ / REUTERS/David Klein

Η Φούλαμ νίκησε με 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 17η αγωνιστική της Premier League και απομακρύνθηκε κι άλλο από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, επέτρεψε στον Ραούλ Χιμένες να ανοίξει το σκορ για τη Φούλαμ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και να της χαρίσει τελικά τη νίκη, αφού η ομάδα του Σον Ντάις δεν μπόρεσε στη συνέχεια να φθάσει στην ισοφάριση.

Οι γηπεδούχοι πήραν έτσι ένα σημαντικό “τρίποντο”, που τους φέρνει στο +9 από τις θέσεις του υποβιβασμού στην Premier League, στο κλείσιμο του 2025, με τη Φόρεστ να είναι στο +5 με 18 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
247
146
138
118
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo