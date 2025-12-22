Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0: Με πέναλτι του Χιμένες πήραν τη νίκη στην Premier League οι «Κότατζερς»

Η Φούλαμ νίκησε με 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 17η αγωνιστική της Premier League και απομακρύνθηκε κι άλλο από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, επέτρεψε στον Ραούλ Χιμένες να ανοίξει το σκορ για τη Φούλαμ κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και να της χαρίσει τελικά τη νίκη, αφού η ομάδα του Σον Ντάις δεν μπόρεσε στη συνέχεια να φθάσει στην ισοφάριση.

Οι γηπεδούχοι πήραν έτσι ένα σημαντικό “τρίποντο”, που τους φέρνει στο +9 από τις θέσεις του υποβιβασμού στην Premier League, στο κλείσιμο του 2025, με τη Φόρεστ να είναι στο +5 με 18 βαθμούς.