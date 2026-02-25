Φουρνιέ για Μπαρτζώκα: «Τον αγαπώ, δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα μας»

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε για ακόμα μία φορά την αγάπη του για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν ένα μικρό επεισόδιο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, ωστόσο οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι κάτι παραπάνω από καλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος γκαρντ εξήγησε στην κάμερα της Nova ότι αυτά συμβαίνουν σ’ ένα παιχνίδι, τονίζοντας ότι αγαπάει τον προπονητή του.

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς είπε ότι είχα την πάσα, από την πλευρά μου δεν ήξερα πόσος χρόνος υπάρχει εκείνη την στιγμή. Είναι ανταγωνιστικός, το ίδιο και εγώ. Υπάρχουν εκρήξεις, τα συναισθήματα είναι έντονα εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε μένα και τον coach “B”, τον αγαπώ» εξήγησε ο Εβάν Φουρνιέ.

«Η ήττα είναι ήττα, ήταν μια μεγάλη μάχη, έπαιξαν δυνατά και κέρδισαν στις λεπτομέρειες. Οταν έχει να κάνει με μία κατοχή, συμβαίνουν πολλά. Τα σπουδαία είναι μπροστά μας, έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια, με τα 8 από αυτά να είναι με ομάδες που παλεύουν για τα πλέι οφ. Πρέπει να επιστρέψουμε πιο φρέσκοι και δυνατοί», πρόσθεσε ο Γάλλος γκαρντ.