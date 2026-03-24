Φύσσας: Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα για τη νίκη, πηγαίνουμε στην Τούμπα για να κερδίσουμε”

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα του στα πλέι οφ της Super League, με τον Τάκη Φύσσα να δίνει το “παρών” στην κλήρωση.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των πλέι οφ, αναφέρθηκε στον στόχο που θα έχει το “τριφύλλι” στο μίνι πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από την τέταρτη θέση, όντας ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Τάκη Φύσσα

Για το εάν παίζει ρόλο το πρόγραμμα: “Είμαι πάντα της άποψης ότι παίζει ρόλο”.

Για τη διαφορά του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ και την πρεμιέρα στην Τούμπα: “Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι”.