Αθλητικά

Φύσσας: Ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα για τη νίκη, πηγαίνουμε στην Τούμπα για να κερδίσουμε”

Το σχόλιο του αντιπροέδρου του Παναθηναϊκού για την κλήρωση των πλέι οφ της Super League
Ο Τάκης Φύσσας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα του στα πλέι οφ της Super League, με τον Τάκη Φύσσα να δίνει το “παρών” στην κλήρωση.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των πλέι οφ, αναφέρθηκε στον στόχο που θα έχει το “τριφύλλι” στο μίνι πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από την τέταρτη θέση, όντας ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Τάκη Φύσσα

Για το εάν παίζει ρόλο το πρόγραμμα: “Είμαι πάντα της άποψης ότι παίζει ρόλο”.

Για τη διαφορά του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ και την πρεμιέρα στην Τούμπα: “Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
300
298
124
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo