Γαλλία – Σλοβενία 103-95: Σόου Φρανσίσκο και Ντόντσιτς, με τους Γάλλους να παίρνουν τη νίκη στο Eurobasket

Σε προσωπική “μονομαχία” των Σιλβαίν Φρανσίσκο και Λούκα Ντόντσιτς μετετράπη το Γαλλία – Σλοβενία στη 2η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον πρώτο να πανηγυρίζει στο τέλος και να βάζει πλέον δύσκολα στους Σλοβένους.

Ο Φρανσίσκο πέτυχε 32 πόντους στο ματς και ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 39 πόντους, αλλά ο γκαρντ της Γαλλίας ήταν αυτός που πανηγύρισε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Σλοβενία, οδηγώντας την ομάδα του στο 2/2 στο Eurobasket.

Η Γαλλία είχε εξαιρετικούς και τους NBAer, Σαρ και Κουλιμπαλί, την ώρα που η Σλοβενία έδωσε βοήθειες στον Ντόντσιτς με Πρέπελιτς και Μούριτς, αλλά το σκορ πήγε πολύ ψηλά και οι λύσεις της ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα να “λυγίσει” στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-92

Τα στατιστικά των παικτών

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 32 (7/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 12/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκόμπο 14 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Χίφι, Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 6 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κορντινιέ 3 (2 ριμπάουντ), Μάλεντον, Τζαϊτέ 3, Ρισασέ 12 (4/7 τρίποντα), Χορντ 6 (3 ριμπάουντ), Σαρ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 8, Νίκολιτς 5 (1/4 τρίποντα), Πρέπελιτς 15 (1/2 τρίποντα), Μούριτς 16 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 3, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 4, Σκούκα, Όμιτς 5 (4 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 19/20 βολές, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα)