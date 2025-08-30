Συμβαίνει τώρα:
Αυξημένη κίνηση στην Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα μετά από τροχαίο
Αθλητικά

Γαλλία – Σλοβενία 103-95: Σόου Φρανσίσκο και Ντόντσιτς, με τους Γάλλους να παίρνουν τη νίκη στο Eurobasket

Η Γαλλία έκανε το 2/2, με τη Σλοβενία να μένει στο 0/2 μετά από δύο αγωνιστικές στο Eurobasket
Ο Φρανσίσκο κόντρα στη Σλοβενία
Ο Φρανσίσκο κόντρα στη Σλοβενία / REUTERS/Grzegorz Celejewski

Σε προσωπική “μονομαχία” των Σιλβαίν Φρανσίσκο και Λούκα Ντόντσιτς μετετράπη το Γαλλία – Σλοβενία στη 2η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, με τον πρώτο να πανηγυρίζει στο τέλος και να βάζει πλέον δύσκολα στους Σλοβένους.

Ο Φρανσίσκο πέτυχε 32 πόντους στο ματς και ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 39 πόντους, αλλά ο γκαρντ της Γαλλίας ήταν αυτός που πανηγύρισε στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Σλοβενία, οδηγώντας την ομάδα του στο 2/2 στο Eurobasket.

Η Γαλλία είχε εξαιρετικούς και τους NBAer, Σαρ και Κουλιμπαλί, την ώρα που η Σλοβενία έδωσε βοήθειες στον Ντόντσιτς με Πρέπελιτς και Μούριτς, αλλά το σκορ πήγε πολύ ψηλά και οι λύσεις της ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα να “λυγίσει” στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 47-54, 68-70, 103-92

Τα στατιστικά των παικτών

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 32 (7/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 12/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκόμπο 14 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), ΧίφιΛουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 6 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κορντινιέ 3 (2 ριμπάουντ), ΜάλεντονΤζαϊτέ 3, Ρισασέ 12 (4/7 τρίποντα), Χορντ 6 (3 ριμπάουντ), Σαρ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 8, Νίκολιτς 5 (1/4 τρίποντα), Πρέπελιτς 15 (1/2 τρίποντα), Μούριτς 16 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 3, ΓιούρκοβιτςΧρόβατ 4, Σκούκα, Όμιτς 5 (4 ριμπάουντ), ΣτέργκαρΝτόντσιτς 39 (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 19/20 βολές, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo