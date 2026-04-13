Γιανάι σε Ιτούδη: «Οι haters θα συνεχίσουν να μισούν, εμείς να κερδίζουμε τίτλους»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη πήρε σημαντική νίκη στο εξ’ αναβολής ισραηλινό ντέρμπι με τη Μακάμπι για τη Euroleague και ο πρόεδρος της ομάδας, Όφερ Γιανάι, έκανε ανάρτηση για τους haters της ομάδας.

Ο Γιανάι φωτογραφήθηκε με τον Ιτούδη και ένα πούρο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Χάποελ με την Μακάμπι τονίζοντας ότι οι δύο τους θα συνεχίσουν να κερδίζουν τρόπαια για την ισραηλινή ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενο κόουτς. Οι haters θα συνεχίσουν να μισούν, εμείς θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τίτλους μαζί», έγραψε ο πρόεδρος της ομάδας στα social media.

Ο Έλληνας προπονητής την περσινή σεζόν κατέκτησε το Eurocup με τους ισραηλινούς και μετά τη νίκη στο εγχώριο ντέρμπι έχει πολλές πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, που θα δώσει στη Χάποελ το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.