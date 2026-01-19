Γιαννακόπουλος για Αγγελόπουλους: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ενημερώσει ότι θα πράξω»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο instagram ενημέρωσε ότι στο παρελθόν είχε κάνει μήνυση στους αδερφούς Αγγελόπουλους, όμως τόνισε ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη τους.

Με γραπτή του δήλωση λοιπόν, αποφάσισε να δώσει τέλος στην υπόθεση και να στείλει μήνυμα στη Δικαιοσύνη για να απαλλάξει τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια.

Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω. Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».