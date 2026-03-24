Γιαννακόπουλος για τις βολές του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια: «Όχι δεν είναι τρολ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC έκανε αρκετά story. Ένα με το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο και τα υπόλοιπα με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνέχισε σχολιάζοντας τη διαιτησία του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια.

Στο 25′ της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός είχε 20 βολές έναντι μίας της Βαλένθια και αυτό έφερε το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που είχε φωτογραφία με τα στατιστικά του αγώνα σχολιάζοντας «όχι δεν είναι τρολ», κάνοντας ταγκ τη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός τελικά ηττήθηκε με δύο βολές από τον Ντε Λαρέα και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να εκτελεί 30 βολές (22/30) και τη Βαλένθια 14 (10/14).