Γιαννακόπουλος για το 10-0 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: «Τη στιγμή που οι άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα»

Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό στο “Athens Telecom Center”, γνωρίζοντας τη 10η σερί ήττα του από τους ερυθρόλευκους σε επίπεδο Euroleague. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άργησε να σχολιάσει το “θόρυβο” που υπήρξε μετά το ματς της Παρασκευής (02.01.2026).

Αρχικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Εργκίν Αταμάν, ενώ σχολίασε και κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Με νέα του ανάρτηση, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θέλησε να σχολιάσει και το 1-0 σερί που “τρέχουν’ οι Πειραιώτες κόντρα στο “τριφύλλι” στη Euroleague.

“Τη στιγμή που οι άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνου που σας βολεύει ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0. Ξεκάθαρα θα προτιμούσα να είμαι ο κάτω” ανέφερε χαρακτηριστικά του σε insta-story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφερόμενο στη Euroleague που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ο Ολυμπιακός “έχτισε” το 1-0 σερί του.