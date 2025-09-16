Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν: Μπακς και Ρόκετς πήραν μέρος στην κόντρα των δύο All Star του NBA

Oι φετινές μάχες Μιλγουόκι – Χιούστον στο NBA θα έχουν πολύ ενδιαφέρον
Ο Αλπερέν Σενγκούν άνοιξε… βεντέτα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket, με την κόντρα τους να περνάει τον Ατλαντικό και το NBA να μπαίνει στη διαμάχη.

Ο Αλπερέν Σενγκούν τόνισε μετά τον ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι καλός πασέρ, με την κόντρα τους να συνεχίζεται μετά τον μικρό τελικό της Ελλάδας, αλλά και με τη μη χειραψία του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς με τον Τούρκο ψηλό των Ρόκετς.

Η διαμάχη τους μεταφέρθηκε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τους Μιλγουόκι Μπακς και τους Χιούστον Ρόκετς να βρίσκουν την ευκαιρία να… χωθούν στην υπόθεση.

Οι δύο ομάδες άρχισαν να παίζουν στο Twitter με το ποιος έχει τον πραγματικό GOAT, γεμίζοντας τα προφίλ τους με φωτογραφίες με κατσίκες (σ.σ. GOAT=κατσίκα). Την αρχή έκαναν οι Μπακς για να ακολουθήσουν οι Ρόκετς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φετινές μάχες Μιλγουόκι – Χιούστον θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, μιας και οι δύο σταρ τους θα έχουν πολλά να λύσουν στο παρκέ.

