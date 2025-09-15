Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν: Αυτό είναι το βίντεο με τη μη χειραψία τους στην απονομή της κορυφαίας πεντάδας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια κατά τη διαδικασία ανάδειξής τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket.

Η κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν μεταφέρθηκε και πάλι στο παρκέ, με τους δύο All Star του NBA να μην ανταλλάζουν ούτε βλέμμα μόλις βρέθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket.

Ο Τούρκος σέντερ έδωσε κανονικά το χέρι στον Σρέντερ, αγνοώντας τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του, ούτε που τον κοίταξε.

Υπενθυμίζεται ότι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν αντάλλαξαν κάποια όχι και τόσο κολακευτικά λόγια μετά τον ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία.

Ο Τούρκος ψηλός τον χαρακτήρισε «όχι και τόσο καλό πασέρ», με τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».