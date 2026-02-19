Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν ήταν στο χέρι μου, ίσως να είχα ήδη φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε αποκλειστικά στην COSMOTE TV και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, ξεκαθαρίζοντας πως η παραμονή του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Θυμίζουμε ότι παρά τα σενάρια ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν το trade deadline, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έδειξαν ουσιαστική διάθεση να τον παραχωρήσουν. Έτσι, το θέμα του αγωνιστικού του μέλλοντός, αναμένεται να επανέλθει το προσεχές καλοκαίρι.

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας: «Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι».

Για την επιστροφή του στα παρκέ τόνισε πως όσο είναι υγιής θα αγωνίζεται κανονικά: «Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί».

Να αναφέρουμε ότι -σε άλλο μέρος των δηλώσεών του- ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε και τις προβλέψεις του για το Final Four της Euroleague.