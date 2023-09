Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε νέες δηλώσεις, σχετικά με το μέλλον του στο ΝΒΑ -και την πιθανότητα πρόωρης επέκτασης του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς– που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ηχηρό «καμπανάκι» προς τα «Ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο “48 Minutes Podcast” όπου αναφέρθηκε εκ νέου στο μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, αφήνοντας -όπως είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό- την… πόρτα της εξόδου ανοικτή!\

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκεκριμένα δήλωσε πως: “Έχω κουραστεί να μοιράζομαι την ίδια ιστορία (τη νίκη στο Game 6 με τους Φοίνιξ Σανς). Θέλω να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις. Αν οι Μιλγουόκι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με εμένα για το υπόλοιπο της καριέρας μου, τότε είναι σπουδαίο. Αν όχι, πρέπει να κερδίσω”.

