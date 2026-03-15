Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η φάση του τραυματισμού του και η καθησυχαστική δήλωσή του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “τρόμαξε” τους οπαδούς των Μιλγουόκι Μπακς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ιντιάνα Πέισερς, αφού έφυγε για τα αποδυτήρια, μετά από ένα μικροτραυματισμό.

Μετά από ένα τρομερό κάρφωμα στο τρίτο δεκάλεπτο του Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να έχει μία διάταση στο γόνατό του και δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αν και επέστρεψε στον πάγκο για το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο ίδιος ο “Greek Freak” πάντως, ρωτήθηκε για το πρόβλημά του μετά το ματς και ήταν καθησυχαστικός: “Θα γυρίσω σπίτι, θα κοιμηθώ, θα δω πώς θα νιώσω αύριο, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν νιώσω λίγη ενόχληση, θα δω από εκεί και πέρα. Αλλά προς το παρόν, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα”.

GIANNIS WITH THE SPIN AND THE POSTER. pic.twitter.com/KtGawn8yUo — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε προλάβει πάντως να κάνει τη διαφορά στη νίκη της ομάδας του.