Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να “σπάει” τα κοντέρ στο NBA και στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 123-114 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, έγραψε ξανά ιστορία.

Με τη νέα εκπληκτική του εμφάνισης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει σε συνεχόμενα παιχνίδια, πάνω από 40 πόντους με πάνω από 20 ριμπάουντ, μετά τον Μόουζες Μαλόουν το μακρινό 1982.

43 PTS

20 REB

5 AST



Giannis is the first player to drop back-to-back 40/20 games since 1982. pic.twitter.com/m1WT6xUjPu