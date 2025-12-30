Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μισώ να παίζω τόσο λίγο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιστρέψει στη δράση, αλλά ακόμα οι γιατροί δεν τον αφήνουν να παίξει όσο θα ήθελε.

Οι Μπακς επικράτησαν των Χόρνετς 123-113 στο δεύτερο παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επιστροφή του από τραυματισμό.

Ο Greek Freak, παίζοντας με αυστηρό περιορισμό στα λεπτά συμμετοχής του, πέτυχε 24 πόντους, ενώ είχε 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 25 λεπτά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε ότι δεν του αρέσει να παίζει λίγο, κατανοώντας, βέβαια, την κατάσταση.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

“Προσπαθώ να παίζω δυνατά όσο αγωνίζομαι και να επηρεάζω το παιχνίδι όπως μπορώ, επιθετικά ή αμυντικά. Δεν έχει σημασία αν παίζω 36 λεπτά ή 24 όπως τώρα, θέλω να γίνεται αισθητή η παρουσία μου από τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους μου. Δεν μου αρέσει να έχω περιορισμό στα λεπτά μου, το μισώ, αλλά έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως ακόμη και στα 24 λεπτά μπορώ να είμαι επιδραστικός. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να μπορώ να παίξω λίγο παραπάνω. Ξέρω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω“.

Για τις δύο συνεχόμενες νίκες μετά την επιστροφή του: “Είμαστε καλή ομάδα, ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απλώς πρέπει να ξεπεράσουμε τα συναισθήματά μας. Αφήνουμε να μας επηρεάζουν εύκολα, γκρινιάζουμε, απαιτούμε την μπάλα, απαιτούμε σφυρίγματα, απαιτούμε να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν σου χαρίζεται τίποτα.

Πρέπει να βάλεις εσύ τον εαυτό σου σε θέση να πετύχεις. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίζουμε καλά και έχουμε μπροστά μας δύσκολα παιχνίδια, που είτε θα μας… φτιάξουν, είτε θα μας διαλύσουν. Όσο είμαι εδώ και υγιής, θα προσπαθώ να κάνω τους πάντες να πιστέψουν ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση.

Δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα για τους εαυτούς μας, θα είναι δύσκολο, θα πονέσουμε, θα κουραστούμε, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί που μπορούμε θα αξίζει τον κόπο“.

Η αναφορά του στις διοργανώσεις της FIBA: “Πρέπει κάποιες φορές να παίζουμε με υπομονή. Δεν χρειάζεται να παρασυρόμαστε. Όταν είσαι στο +12, δεν έχεις λόγο να βιάζεσαι. Πας κατοχή με κατοχή, στο στυλ των διοργανώσεων της FIBA“.