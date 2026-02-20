Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Λος Άντζελες Λέικερς σχεδιάζουν να κάνουν «all in» το καλοκαίρι για τον «Greek freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα πιο hot ονόματα στο ΝΒΑ και αναμένεται να απασχολήσει πολλές ομάδες το προσεχές καλοκαίρι, μπαίνοντας σε trade σενάρια. Ήδη, οι Λος Άντζελες Λέικερς εμφανίζονται να σχεδιάζουν την κίνησή τους, για την απόκτηση του “Greek freak”.

Δημοσίευμα του “Athletic” συνέδεσε το όνομα του Έλληνα διεθνή με τους Λέικερς. Συγκεκριμένα ο Σαμ Άμικ ισχυρίζεται ότι η ομάδα του Λος Άντζελες θα προσπαθήσει μ’ όλες τις δυνάμεις για την απόκτηση του “Greek Freak” από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Βέβαια οι Λέικερς αποτελούν έναν εκ των υποψήφιων προορισμών του Αντετοκούνμπο, καθώς την περίπτωση του Έλληνα “αστέρα” εξετάζουν και Νικς, Γουόριορς, Τίμπεργουλβς και Χιτ.

Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε πως εάν ήταν στο χέρι του, ίσως να είχε ήδη αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.