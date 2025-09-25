Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν φωτογραφία από τη rookie σεζόν του στο NBA

Ο 18χρονος Αντετοκούνμπο ετοιμαζόταν τότε να... κατακτήσει τον κόσμο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με τους Πέισερς / Reuters / Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για τη 13η σεζόν του στο NBA και οι Μιλγουόκι Μπακς θυμήθηκαν το… αδύνατο παιδάκι από τα Σεπόλια, που φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα τους το 2013.

Σε μία νέα ανάρτησή τους στα social media, οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν μία φωτογραφία του 18χρονου Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τη σχετική φωτογράφιση για την έναρξη της σεζόν 2013-14, στην οποία και φαίνεται πόσο δουλειά έχει ρίξει στο γυμναστήριο ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ για να φθάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.

O “Greek Freak” έχει φθάσει πλέον στο σημείο να θεωρείται εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου και σύντομα θα είναι ο πρωταγωνιστής στην φωτογράφιση των “ελαφιών” για το 2025-26.

Ο Αντετοκούνμπο είναι πλέον ένα από τα πρόσωπα ολόκληρου του NBA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo