Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν φωτογραφία από τη rookie σεζόν του στο NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για τη 13η σεζόν του στο NBA και οι Μιλγουόκι Μπακς θυμήθηκαν το… αδύνατο παιδάκι από τα Σεπόλια, που φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα τους το 2013.

Σε μία νέα ανάρτησή τους στα social media, οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν μία φωτογραφία του 18χρονου Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τη σχετική φωτογράφιση για την έναρξη της σεζόν 2013-14, στην οποία και φαίνεται πόσο δουλειά έχει ρίξει στο γυμναστήριο ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ για να φθάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.

O “Greek Freak” έχει φθάσει πλέον στο σημείο να θεωρείται εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου και σύντομα θα είναι ο πρωταγωνιστής στην φωτογράφιση των “ελαφιών” για το 2025-26.

Throwing it back to Giannis’ 2013 rookie photoshoot. pic.twitter.com/40OaqTFoZ5 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 25, 2025

Ο Αντετοκούνμπο είναι πλέον ένα από τα πρόσωπα ολόκληρου του NBA.