Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαστε ώριμοι, να παίρνουμε το σωστό σουτ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε φοβερή εμφάνιση στο Ντένβερ Νάγκετς – Μιλγουόκι Μπακς, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 108-104 στο NBA, με τον ίδιο να στέκεται μετά το ματς, στο κακό ξεκίνημα της ομάδας του, αλλά και στις αποφάσεις της στο τέλος του αγώνα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς “πέταξαν” αρκετές ευκαιρίες για να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλυσε τα σημεία που πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα του στη συνέχεια του NBA.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

“Νομίζω αμυντικά έπρεπε να βρούμε ρυθμό νωρίτερα. Ένιωθαν καλά. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πιο physical. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε το ματς και να το οδηγούμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ (σ.σ. στο road trip), ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι σίγουρα.

Είμαι ευγνώμων που τελειώσαμε με 2 νίκες, 2 ήττες απέναντι σε δυνατές ομάδες, αλλά δεν είμαι άνετος, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε νίκη που παίρνουμε μετράει. Ελπίζω να πάρουμε το επόμενο.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Οι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες και δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Κάθε νίκη μετράει στη θέση που είμαστε. Γιατί πάντα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν προηγούμαστε, γιατί πρέπει να παραδίδουμε το προβάδισμα; Πρέπει να είμαστε ώριμοι, να παίρνουμε το σωστό σουτ, να μην νιώθουμε άνετα με κάθε προβάδισμα που παίρνουμε. Απολαμβάνω το μπάσκετ, πρέπει να πάμε στο επόμενο και να νικήσουμε τη Μινεσότα.

Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Κάποιες φορές το κάνουμε αυτό και δουλεύει γιατί έχουμε πολύ ταλέντο. Μπορεί να γίνει σταθερό; Δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε είναι να παίξουμε με τον σωστό τρόπο. Προσπαθώ να παίξω με τον σωστό τρόπο. Θα ήταν εύκολο να πάω και να σουτάρω 25 τρίποντα. Νιώθω καλά, προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να παίρνω ριμπάουντ, νιώθω καλά συνολικά”.