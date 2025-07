Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γυρίσουμε στον Φιλαθλητικό, για να τον ανεβάσουμε στην πρώτη κατηγορία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή μαζί με τα αδέρφια του στον Φιλαθλητικό, προκειμένου να τον ανεβάσουν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο σούπερ σταρ του NBA, απευθυνόμενος στα αδέρφια του στη σκηνή του “Biggest than Basketball”, ανέφερε πως θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για να παίξουν και πάλι με τη φανέλα του Φιλαθλητικού.

“Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να παίξουμε για τον Φιλαθλητικό, μία ή δύο σεζόν, να τον ανεβάσουμε στην πρώτη κατηγορία”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“Ανυπομονώ όταν τελειώνει κάθε σεζόν να επιστρέψω στο σπίτι μου. Νιώθω άνετα εδώ. Όταν αποσυρθώ, σκοπεύω να μείνω εδώ. Πάντα στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι το σπίτι μου”, ανέφερε ακόμα ο Έλληνας άσος των Μπακς

Giannis first comment on the “Biggest than Basketball” event in Athens:



“I can’t wait when every season ends to come back home. I feel comfortable here. When i retire, I plan to stay here. Always Athens. Athens is home to me”. pic.twitter.com/dKo3VaApsc