Γιασικεβίτσιους σε δημοσιογράφο: «Πηγαίνεις σε σχολή δημοσιογραφίας για να κάνεις ερωτήσεις από το κινητό;»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε μία στιγμή έντασης με δημοσιογράφο μετά τη λήξη του αγώνα της Φενερμπαχτσέ με τη Ζαλγκίρις, επειδή του έκανε ερωτήσεις από το κινητό.

Η Φενερμπαχτσέ ηττήθηκε 82-92 από τη Ζαλγκίρις και ο Γιασικεβίτσιους εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου. Ο Λιουανός ενοχλήθηκε που ο ρεπόρτερ διάβαζε την ερώτηση που του έκανε από το κινητό.

«Πηγαίνεις σε σχολή δημοσιογραφίας για να κάνεις ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε», είπε ο προπονητής της τουρκικής ομάδας.

Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca:



“Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?”

Η τουρκική ομάδα έκανε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της και όπως φαίνεται αυτό έχει επηρεάσει και τον Λιθουανό προπονητή, που δεν μπόρεσε να κρύψει την ενόχλησή για τον δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου.