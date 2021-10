Ο Γιώργος Μασούρας ήταν ο MVP της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa League, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 3-0 στην Πόλη.

Ο Γιώργος Μασούρας δεν σταματάει να δικαιώνει τον προπονητή του στον Ολυμπιακό, Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος τον έχει καθιερώσει ως ένα βασικό κι αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Πειραιά.

Ο διεθνής Έλληνας άσος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Πόλη, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της νίκης του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 3-0, για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Τι έκανε ο Γιώργος Μασούρας; Άνοιξε τον δρόμο για το διπλό του Ολυμπιακού με την υπέροχη ασίστ στον Τικίνιο στο πρώτο μέρος, ενώ υπέγραψε τη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Το δεύτερο γκολ του, μάλιστα, ήταν σκέτη απόλαυση, τρελαίνοντας τους Πειραιώτες αλλά και την UEFA, η οποία τον ανέδειξε ως τον κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας στο Europa League.

Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul 🔥



🌟 Giorgos Masouras

⭐️ Quincy Promes

⭐️ Karl Toko Ekambi

⭐️ Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/Yy4VuivKbk