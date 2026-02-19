Αθλητικά

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα δοκιμάσει αύριο ο Τζόουνς, ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ στον τελικό»

Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου και την πρόκριση στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Χωρίς να γκαζώσει, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με σκορ 91-67 του Αμαρουσίου και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Σαββάτου (21.02.2026). Μετά την αναμέτρηση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δικαιολόγησε τη μικρή χαλάρωση που έδειξαν οι “ερυθρόλευκοι” όταν -προσωρινά- το Μαρούσι μείωσαν τη διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως δεν έχει νέα ακόμη για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ ενόψει του τελικού του Ολυμπιακού, ενώ μίλησε και για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

“Είχαμε μία διαφορά 20 πόντων και καταλαβαίνω και τα παιδιά που ίσως σκέφτονταν και λίγο τον τελικό. Παίζουν καλύτερα όσο περνάει ο καιρός, πασάρουν πολύ, είναι καλύτεροι από τη βαθμολογική τους θέση.

Καλή τύχη σε αυτούς και καλή τύχη και σε εμάς, όποιον αντιμετωπίσουμε στον τελικό. Ο Τζόουνς θα δοκιμάσει αύριο και θα δούμε, ελπίζω να έχουμε δύο ψηλούς στον τελικό”, είπε ο Έλληνας κόουτς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
314
196
132
109
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo