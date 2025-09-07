Γιοβέλ Ζούσμαν για το Ελλάδα – Ισραήλ: «Οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ είτε κάνουμε 15 είτε 45»

Ο Γιοβέλ Ζούσμαν μίλησε για την επικείμενη “μονομαχία” της Ελλάδας με το Ισραήλ στη φάση των “16” του Eurobasket και έδειξε τον τρόπο που σκέφτονται οι Ισραηλινοί για την αναμέτρηση με την Εθνική μπάσκετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγο πριν μπει στο παρκέ για το Ελλάδα – Ισραήλ ο Γιοβέλ Ζούσμαν ανέλυσε το παιχνίδι και υποστήριξε ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν έναν στάνταρ αριθμό φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη “γαλανόλευκη” Εθνική μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και προσωπικά στον Τάιλερ Νότρσεϊ, τον οποίο γνωρίζει από την παρουσία του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι δηλώσεις του Γιοβέλ Ζούσμαν

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό EuroBasket, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα».