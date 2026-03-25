Γκάλης: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται»

Ο Άρης ανήμερα της 25ης Μαρτίου συμπλήρωσε 112 χρόνια ζωής και ο θρύλος της ομάδας, Νίκος Γκάλης, ευχήθηκε στην αγαπημένη του ομάδα με ανάρτηση στα social media

Ο Νίκος Γκάλης έκανε μία ανάρτηση στο facebook με μία φωτογραφία του από τις ένδοξες μέρες που αγωνιζόταν με τη φανέλα του Άρη και έγραψε «χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται…».

Νωρίτερα, ανάρτηση για τα 112 χρόνια της ομάδας είχε κάνει ανάρτηση και ο Ρίτσαρντ Σιάο, που έχει ως στόχο την αναμόρφωση του συλλόγου για να επιστρέψει στις ημέρες που μεσουρανούσε με ηγέτη τον Νίκο Γκάλη. Ανάρτηση για τα γενέθλια των κιτρίνων είχε κάνει και η ΠΑΕ, όπως και η ΚΑΕ.