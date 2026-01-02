Αθλητικά

Γκάουντλοκ: Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου, σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα

Το πρώτο μήνυμα του Αμερικανού γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών
Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Άντριου Γκάουντλοκ, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου στη Greek Basketball League.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Κολοσσού, συνελήφθη πριν λίγες ημέρες στη Ρόδο για υπόθεση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το περιστατικό, έχοντας αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

“Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα”, ήταν το μήνυμα του πρώην παίκτη του NBA και της Euroleague.

