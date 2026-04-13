H Dubai BC ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς

Η Dubai BC προχώρησε σε αλλαγή προπονητή λίγο πριν το φινάλε της σεζόν, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να αντικαθιστά τον Γιούριτσα Γκόλεματς, μετά τον αποκλεισμό της από τη Euroleague.

Παρά τα σενάρια για τον Ταμπελίνι, η Dubai BC κατέληξε στον Αλεξάντερ Σέκουλιτς για τη διαδοχή του Γιούριτσα Γκόλεματς και ανακοίνωσε τον πρώην προπονητή της εθνικής Σλοβενίας, για τον πάγκο της μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των ΗΑΕ ανέφερε τα εξής: “Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς αναλαμβάνει ως προπονητής της Dubai BC μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο πρώτος αγώνας στον πάγκο είναι εναντίον της Βαλένθια στον τελευταίο γύρο της Euroleague”.