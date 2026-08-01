Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του μονού σκιφ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος ψάχνει μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα στην κωπηλασία και προκρίθηκε άνετα στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε στην Ιταλία.

Με χρόνο 06:49.13, ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά του μονού σκιφ ανδρών και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας, όπου και θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο.

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Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης της Ελλάδας, μετράει και τέσσερα ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας ως στόχο να… μεγαλώσει τη συλλογή του, στον αγώνα του Βαρέζε.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο Κυριακή (2/8/26) στις 13:52.