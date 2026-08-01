Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ για να κλείσει τη μετεγγραφή του στη Ρόμα

Στη Ρώμη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αφού η Ρόμα εμφανίζεται να έφθασε σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τη μετεγγραφή του και ο ίδιος ταξίδεψε στην Ιταλία για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη μαζί με τον ατζέντη του, σε ιδιωτικό τζετ στο δρόμο προς τη Ρώμη, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τη Βόλφσμπουργκ στη Ρόμα.

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Οι δύο ομάδες φέρονται να έχουν συμφωνήσει στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μετεγγραφή, με 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε έξτρα μπόνους και τους “λύκους” να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20% για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό.

Konstantinos Koulierakis and his agent Paschalis Tountouris from AS1 on their way to Rome right now.



AS Roma signed the Greek defender from Wolfsburg for €16.5m fixed fee, €1.5m add-ons, 20% sell on clause. pic.twitter.com/ESDmdM2pMt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

Ο Κουλιεράκης είχε βγει στην αγορά μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ από την Bundesliga.