Οι 380 αγώνες που θα γίνουν στο νέο πρωτάθλημα της Premier League θα ανακοινωθούν μέχρι την 21 Αυγούστου.

Η Premier League ανακοίνωσε το καλεντάρι για τις 38 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της νέας σεζόν.

Κύπελλο Αγγλίας: Ο κορονοϊός φέρνει σημαντικές αλλαγές

Η “σέντρα” θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου. Το ακριβές πρόγραμμα με τους 380 αγώνες της νέας σεζόν στην Premier League θα γίνει γνωστό μέχρι την 21 Αυγούστου.

📅 The Premier League can announce the scheduled dates for the 2020/21 season



Find out when all the Matchweeks will be played this #PL season: https://t.co/alJNb5JMwo pic.twitter.com/9YFvGtXFs3