ΠΑΟΚ: «Τρέχουν» να προλάβουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ οι Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι

Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς για να είναι έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Η κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ανάγκη τον αρχηγό του στην τελική ευθεία της κούρσας του τίτλου, αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος συνεχίζει να προπονείται ατομικά και είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να προλάβει το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μεϊτέ και Κένι ακολουθούν επίσης ατομικό πρόγραμμα και θα κάνουν αγώνα δρόμου για να αγωνιστούν με την Ένωση, με την κατάστασή τους να είναι οριακή.

Ο Ντεσπόντοφ έκανε θεραπεία, μία μέρα μετά την απόφαση ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει τον πόνο στο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Ο Βούλγαρος εξτρέμ δεν θα αγωνιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η προπόνηση της Τρίτης (14/4) περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και τουρνουά τριών ομάδων στο φινάλε, με την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει το παιχνίδι με την ΑΕΚ.