Οικογένεια Λουτσέσκου: «Αυτή τη δύσκολη περίοδο νιώσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι»

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου σκόρπισε με θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η οικογένεια του εκλιπόντος μέσω της ρουμανικής Ομοσπονδίας έστειλε επιστολή με την υπογραφή του Ραζβάν Λουτσέσκου και της μητέρας του, Νέλι για να ευχαριστήσει όσους ήταν δίπλα τους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έζησε δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, με τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα. Ο Ρουμάνος τεχνικός συγκίνησε στον επικήδειο για τον πατέρα του και χθες που επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ είχε «ζεστή» υποδοχή από τους παίκτες του.

Η επιστολή της οικογένειας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, φέρει τις υπογραφές της συζύγου του, Νέλι, του γιου του, Ραζβάν, αλλά και των υπόλοιπων μελών της για να ευχαριστήσουν όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό τους με σεβασμό στη μνήμη του σπουδαίου Ρουμάνου προπονητή.

Η επιστολή της οικογένειας Λουτσέσκου

«Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν θεωρούσαμε δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: ότι δεν είμαστε μόνοι.

Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας.

Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε».