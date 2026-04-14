ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οριστικά με «νεκρές» ζώνες ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η αστυνομία δεν απάντησε θετικά στο αίτημα των ομάδων για την κατάργηση των «νεκρών» ζωνών στο Πανθεσσαλικό
Το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ (25/04/26, 20:30) θα διεξαχθεί και επίσημα με «νεκρές» ζώνες στις κερκίδες, αφού η αστυνομία ήταν εξ’ αρχής αρνητική στην κατάργησή τους.

Η στάση της αστυνομίας δεν άλλαξε και με κάθε επισημότητα έγινε γνωστό ότι το αίτημα του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα οι θύρες 49/50 και 51-52 να μένουν κλειστές για το φίλαθλο κοινό.

Οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει περίπου 7.800 εισιτήρια και άπαντες αναμένουν ωραία και ειρηνική ατμόσφαιρα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και 51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
122
110
80
70
