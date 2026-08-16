Η ΑΕΚ αποκάλυψε τη δεύτερη εμφάνισή της για τη φετινή σεζόν

Η ΑΕΚ αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Η δεύτερη φανέλα της ΑΕΚ είναι μαύρη με κίτρινες λεπτομέρειες, ενώ δεσπόζει το έμβλημα το οποίο παραπέμπει σε εκείνο που υπήρχε στις εμφανίσεις της ομάδας τη δεκαετία του ’80, όταν κατέκτησε το Κύπελλο της σεζόν 1982-83 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1988-89.

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Πιο συγκεκριμένα, η φανέλα είναι μαύρη με λεπτές ρίγες, ενώ τόσο το έμβλημα και ο γιακάς είναι σε κίτρινο χρώμα.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της τρίτης -γαλάζιας- εμφάνισης που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.