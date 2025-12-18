Η ΑΕΚ επέστρεψε στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 24 χρόνια

Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-2003, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στους “16” ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 της Κραϊόβα και πήρε το εισιτήριο για τους “16” του Conference League, πανηγυρίζοντας μία ιστορική πρόκριση.

Η Ένωση πανηγυρίζει την παρουσία της στους “16” ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από την σεζόν του 2002/2003. Τότε είχε βρεθεί στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όταν και είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα με 1-0 συνολικό σκορ.

Προηγουμένως είχε προκριθεί επί της Μακάμπι Χάιφα (8-1 συνολικό σκορ), ενώ είχε πάρει την 3η θέση στο Champions League, σε όμιλο με Γκενκ, Ρόμα και Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας δύο ισοπαλίες απέναντι στους Μαδριλένους.